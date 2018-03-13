Татьяна Навка продемонстрировала успехи младшей дочери в фигурном катании

Ранее олимпийская чемпионка говорила, что не хочет, дабы дочка шла по её стопам, а также связывала жизнь с травмоопасным и нелегким видом спорта. Однако судя по ролику, спортсменка изменила своё решение и привела Надю на каток. Навка старается приучать девочку к спорту. Малышка растет крайне активным ребёнком. Она катается на лыжах, занимается гимнастикой, а сейчас осваивает фигурное катание.На видео дочь фигуристки, одетая в теплый комбинезон розового цвета с наколенниками и в ярком шлёме, старательно выполняет нехитрые элементы. Фанаты в восхищении от трудолюбия и смелости дочери Навки. Пост Татьяны в течение суток сумел собрать более 691 тысячи лайков и около 500 восхитительных комментариев.