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Татьяна Навка продемонстрировала успехи младшей дочери в фигурном катании

Татьяна Навка поделилась со своими фанатами новым роликом. Фигуристка в который раз показала достижения своей дочки, однако, сейчас уже на льду. Надежда уверенно стоит на коньках и тщательно выполняет задания её тренера по фигурному катанию.

Татьяна Навка продемонстрировала успехи младшей дочери в фигурном катании


Ранее олимпийская чемпионка говорила, что не хочет, дабы дочка шла по её стопам, а также связывала жизнь с травмоопасным и нелегким видом спорта. Однако судя по ролику, спортсменка изменила своё решение и привела Надю на каток. Навка старается приучать девочку к спорту. Малышка растет крайне активным ребёнком. Она катается на лыжах, занимается гимнастикой, а сейчас осваивает фигурное катание.

Татьяна Навка продемонстрировала успехи младшей дочери в фигурном катании


На видео дочь фигуристки, одетая в теплый комбинезон розового цвета с наколенниками и в ярком шлёме, старательно выполняет нехитрые элементы. Фанаты в восхищении от трудолюбия и смелости дочери Навки. Пост Татьяны в течение суток сумел собрать более 691 тысячи лайков и около 500 восхитительных комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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