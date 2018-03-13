Рынок авто с пробегом в феврале вырос на 1%

При этом мониторинг авторынка Приамурья показал, что здесь в феврале реализовали 23 546 подержанных транспортных средств. Это на 7 процентов меньше результатов 2017 года (25 339 транспортных средств). На втором месте в данном рейтинге оказалась Московская область (18 537 авто; минус 11,2 %). На третьей позиции оказался Краснодарский край (17 383 авто; плюс 2,4 процента). В пятёрку ТОП областных рынков вошла Москва, а также Свердловская область. Там в феврале реализовали 17 309 авто и 11 133 авто соответственно. В Москве перепродажи авто уменьшились на 12,4 процента (19 768 авто). В Свердловской области объем перепродаж увеличился на 19,4 процента (9 327 авто).В Российской Федерации в феврале текущего года всего продали 359 234 подержанных авто. Это на 0,5 процента меньше показателя прошлогоднего февраля (360 916 авто).