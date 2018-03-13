За лечение травмы Ольги Бузовой взялся главный врач Сборной России по футболу

Так уж вышло, что, нравится ей это или нет, но жизнь Ольги Бузовой неразрывно связана с футболом. После того, как телеведущая получила травму колена во время гастрольного тура по Дальнему Востоку, травматологи порекомендовали певице не выступать в течение недели. Вот только концерты, запланированные сразу после Приморья, невозможно было отменить.Пересиливая боль, Ольга выступила в Липецке и Оренбурге, после чего ей перестали помогать даже заморозка и обезболивающие уколы. Восстановить здоровье знаменитости вызвался главный эскулап Сборной России по футболу Эдуард Безуглов.По словам известного врача спортивной медицины, Ольга «будет скакать лучше, чем раньше». «И намного лучше, чем некоторые», - не сдержалась Бузова и подколола своего экс-супруга полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который всё чаще занимает место на скамейке запасных.Видеоролик теледива опубликовала в «сторис». Фанатки певицы в комментариях отметили, что «доктор-то оказывается очень симпатичный». И тут же посоветовали Ольге присмотреться к нему повнимательнее.