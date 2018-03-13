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За лечение травмы Ольги Бузовой взялся главный врач Сборной России по футболу

Появилась информация, что травмированную ногу известной теледивы принялся лечить и поставить ведущую «Дома-2» на ноги в кратчайшие сроки известный врач, хирург Эдуард Безуглов. Он же является и главным врачом сборной России по футболу.

За лечение травмы Ольги Бузовой взялся главный врач Сборной России по футболу

Так уж вышло, что, нравится ей это или нет, но жизнь Ольги Бузовой неразрывно связана с футболом. После того, как телеведущая получила травму колена во время гастрольного тура по Дальнему Востоку, травматологи порекомендовали певице не выступать в течение недели. Вот только концерты, запланированные сразу после Приморья, невозможно было отменить.

Пересиливая боль, Ольга выступила в Липецке и Оренбурге, после чего ей перестали помогать даже заморозка и обезболивающие уколы. Восстановить здоровье знаменитости вызвался главный эскулап Сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

За лечение травмы Ольги Бузовой взялся главный врач Сборной России по футболу

По словам известного врача спортивной медицины, Ольга «будет скакать лучше, чем раньше». «И намного лучше, чем некоторые», - не сдержалась Бузова и подколола своего экс-супруга полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который всё чаще занимает место на скамейке запасных.

Видеоролик теледива опубликовала в «сторис». Фанатки певицы в комментариях отметили, что «доктор-то оказывается очень симпатичный». И тут же посоветовали Ольге присмотреться к нему повнимательнее.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:31
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