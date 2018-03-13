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Певица Алсу удивила поклонников зажигательным танцем под хит Стаса Михайлова

В последнее время поклонники певицы Алсу редко видят ее на сцене и светских мероприятиях, но она решила порадовать их новым роликом в Instagram. Звезда удивила людей зажигательным танцем под хит Стаса Михайлова “Все для тебя”, исполненным вместе с Жанной Левиной-Мартиросян.

В сюжете звездные подруги ритмично двигаются на фоне цветочных клумб, после чего исполнительница лаконично отметила, что согласна с мнением супруги Гарика Мартиросяна. Она призналась, что в 40-летнем возрасте цветы и песни музыканта отлично подходят для завершения праздника.

Певица Алсу удивила поклонников зажигательным танцем под хит Стаса Михайлова


Подписчики были немного поражены выбором певицы Алсу, хотя назвали их дуэт огнем, после чего написали много комплиментов в адрес своих кумиров. Некоторые лица отметили, что песни Стаса Михайлова можно слушать только после хорошей выпивки, а также упомянули о первых признаках старости.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:50
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