Певица Алсу удивила поклонников зажигательным танцем под хит Стаса Михайлова

В сюжете звездные подруги ритмично двигаются на фоне цветочных клумб, после чего исполнительница лаконично отметила, что согласна с мнением супруги Гарика Мартиросяна. Она призналась, что в 40-летнем возрасте цветы и песни музыканта отлично подходят для завершения праздника.Подписчики были немного поражены выбором певицы Алсу, хотя назвали их дуэт огнем, после чего написали много комплиментов в адрес своих кумиров. Некоторые лица отметили, что песни Стаса Михайлова можно слушать только после хорошей выпивки, а также упомянули о первых признаках старости.