Мошенники разработали новый способ кражи криптовалют через мобильные устройства

В Google Play появилось приложение Monero Miner, ориентированное для владельцев криптовалют. Софт от разработчиков My Portable Software успели установить 50 тысяч пользователей. Эксперты ESET установили, что программа действительно выполняла функции по генерации единиц, однако все средства вместо кошелька пользователя направлялись на сторонний счёт разработчиков.Специалисты предупреждают, что мошенники идут в ногу со временем, любители майнинга находятся под ударом. Некоторые разработчики скрывают функции приложений для покупки криптовалют, что позволяет им добывать средства через мобильные устройства жертв. Перед тем как загрузить приложение, необходимо тщательно изучить отзывы пользователей, а также статистику его загрузок.