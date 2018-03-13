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Акушеры: Как уменьшить боль во время родов без лекарств

Индийские акушеры рассказали о нескольких простых, но действенных способах того, как возможно уменьшению боль женщины во время родов, не прибегая к употреблению лекарств. В этом могут помочь уколы воды и массаж спины.

Акушеры: Как уменьшить боль во время родов без лекарств


Если говорить о массаже спины для женщины в целях уменьшения боли, то стоит отметить, что делать это нужно осторожно, иначе можно навредить ребёнку и вызвать осложнения во время родов. Поэтому не стоит отказываться от услуг специалиста в этой области. Кроме того, подойдут грелки и холодные компрессы на спину, которые снижают болевой порог. Также акушеры советуют вводить стерильную воду под кожу в нижнюю часть спины.

К нетрадиционным методам уменьшения боли во время родов специалисты относят иглоукалывание. В последнее время набирают обороты роды в воде. Почему? Причиной тому является снижение болевого шока во время первой стадии родов. Тело, погружённое в воду, расслабляется, а агрессивная активность клеток постепенно снижается. Поэтому можно снизить болевые ощущения, не прибегая к лекарствам.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 18:10
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