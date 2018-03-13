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Эксперты нашли угрозу для iPhone X в беспроводной зарядке

Эксперты проверили безопасность беспроводной зарядки для смартфонов iPhone X и iPhone 8. Оказалось, что эксплуатация этого оборудования приводит к большему износу батареи.

Эксперты нашли угрозу для iPhone X в беспроводной зарядке


Эксперты на протяжении полугода тестировали работу беспроводной зарядки для iPhone X. За время исследования смартфон специалистов прошёл 135 циклов зарядки. В заключении экспертов указано, что такой способ зарядки является небезопасным для работы смартфона. Беспроводное зарядное устройство приводит к быстрому износу батареи.

Специалисты сравнили показатели износа батарей смартфонов компании Apple. Модель iPhone 6 Plus прошла 800 циклов зарядки, при этом батарея смартфона сохранила ёмкость в 80% от начального уровня. Аккумулятор iPhone X значительно пострадал после 135 циклов зарядки беспроводным устройством. Эксперты отмечают, что смартфоны Apple не единственные гаджеты, чьи показатели падают после начала использования беспроводной зарядки.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:50
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