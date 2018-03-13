Эксперты нашли угрозу для iPhone X в беспроводной зарядке
Эксперты проверили безопасность беспроводной зарядки для смартфонов iPhone X и iPhone 8. Оказалось, что эксплуатация этого оборудования приводит к большему износу батареи.
Эксперты на протяжении полугода тестировали работу беспроводной зарядки для iPhone X. За время исследования смартфон специалистов прошёл 135 циклов зарядки. В заключении экспертов указано, что такой способ зарядки является небезопасным для работы смартфона. Беспроводное зарядное устройство приводит к быстрому износу батареи.
Специалисты сравнили показатели износа батарей смартфонов компании Apple. Модель iPhone 6 Plus прошла 800 циклов зарядки, при этом батарея смартфона сохранила ёмкость в 80% от начального уровня. Аккумулятор iPhone X значительно пострадал после 135 циклов зарядки беспроводным устройством. Эксперты отмечают, что смартфоны Apple не единственные гаджеты, чьи показатели падают после начала использования беспроводной зарядки.
Эксперты на протяжении полугода тестировали работу беспроводной зарядки для iPhone X. За время исследования смартфон специалистов прошёл 135 циклов зарядки. В заключении экспертов указано, что такой способ зарядки является небезопасным для работы смартфона. Беспроводное зарядное устройство приводит к быстрому износу батареи.
Специалисты сравнили показатели износа батарей смартфонов компании Apple. Модель iPhone 6 Plus прошла 800 циклов зарядки, при этом батарея смартфона сохранила ёмкость в 80% от начального уровня. Аккумулятор iPhone X значительно пострадал после 135 циклов зарядки беспроводным устройством. Эксперты отмечают, что смартфоны Apple не единственные гаджеты, чьи показатели падают после начала использования беспроводной зарядки.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:50