"Эксперт РА" прогнозирует в 2018 году отзыв лицензий у 60 банков России

Специалисты из «Эксперт РА» прогнозируют в 2018 году последующее снижение числа банков в финансовом секторе из-за их не способности приспособиться к новым условиям. Основной причиной они называют санкции, которые закрыли путь в финансовый сектор страны западным инвестициям. Ранее их брали на Западе под небольшой (в 3-4%) процент, а затем выдавали отечественным заемщмкам под 10% и более. В настоящее время этот источник иссяк и потому более четверти банков в этом году лишатся лицензии.Среди них и крупнейшие банки из ТОП-50 (5 финучреждений) и 55 более мелких. В результате, существенно возрастет доля государственного банковского сектора, что по мнению чиновников стабилизирует ситуацию накануне снижения цен на нефть и обвала рубля. Уже сейчас, по результатам опроса аналитическими службами, банкам не доверяет 12% респондентов и их доля постоянно увеличивается. Это привело к тому, что за 4 года доля убыточных банков возросла вдвое, считают финансисты.