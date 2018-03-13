Из Метрополитен-оперы уволили дирижера за домогательства

Оказывается, что в течение долгих лет карьеры 74-летнего Ливайна, он домогался молодых артистов-новичков, не завоевавших еще в театре нужного авторитета.Руководство Метрополитен-оперы заявило о невозможности дальнейшей работы Ливайна в этом музыкальном учреждении.Речь, собственно, идет о заявлении в полицию одного из потерпевших, который 30 лет назад испытал на себе, будучи подростком, сексуальные притязания дирижера. Ливайн обвинения однозначно отрицает, хотя опрошенные 70 человек в своем большинстве свидетельствуют не в пользу дирижера.Джеймс Ливайн – один из знаковых дирижеров и музыкантов в современной музыке. Его сотрудничество с Метрополитен-опера началось в 1971 году. Также дирижер работал с другими известными музыкальными коллективами, такими, как, например, Мюнхенский и Бостонский филармонические оркестры.