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Из Метрополитен-оперы уволили дирижера за домогательства

Со знаменитого нью-йоркского театра Метрополитен-опера был уволен дирижер Джеймс Ливайн после приведенных доказательств в его сексуальных домогательствах. Доказательства приведены на основе внутреннего расследования.

Из Метрополитен-оперы уволили дирижера за домогательства


Оказывается, что в течение долгих лет карьеры 74-летнего Ливайна, он домогался молодых артистов-новичков, не завоевавших еще в театре нужного авторитета.

Руководство Метрополитен-оперы заявило о невозможности дальнейшей работы Ливайна в этом музыкальном учреждении.
Речь, собственно, идет о заявлении в полицию одного из потерпевших, который 30 лет назад испытал на себе, будучи подростком, сексуальные притязания дирижера. Ливайн обвинения однозначно отрицает, хотя опрошенные 70 человек в своем большинстве свидетельствуют не в пользу дирижера.

Джеймс Ливайн – один из знаковых дирижеров и музыкантов в современной музыке. Его сотрудничество с Метрополитен-опера началось в 1971 году. Также дирижер работал с другими известными музыкальными коллективами, такими, как, например, Мюнхенский и Бостонский филармонические оркестры.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 17:30
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