В Италии сотрудники кладбища сдавали раскопанные черепа в ломбард

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по делу "черных гробокопателей" в октябре 2016 года. Установлено, что 15 сотрудников кладбища вскрывали гробницы и обворовывали мертвецов, чаще всего они находили золотые зубы. Всю добычу злоумышленники сносили в свою раздевалку, а затем сдавали в ломбард.Опрошенные сотрудники ломбарда рассказали, что иногда из кладбища им приносили черепа. За золото, найденное в могилах, платили 15 евро за один грамм. Для осуществления своей деятельности, преступники подделывали документы, разрешающие проводить эксгумацию старых захоронений.