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В Италии сотрудники кладбища сдавали раскопанные черепа в ломбард

В Турине, Италия, под домашним арестом находятся 15 сотрудников кладбища, обвиняемых в незаконном вскрытии гробниц. Злоумышленники обворовывали мертвецов, снимая с них украшения. Кроме того, найдены доказательства того, что сотрудники ритуальных служб сдавали найденные черепа в ломбард.

В Италии сотрудники кладбища сдавали раскопанные черепа в ломбард


Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по делу "черных гробокопателей" в октябре 2016 года. Установлено, что 15 сотрудников кладбища вскрывали гробницы и обворовывали мертвецов, чаще всего они находили золотые зубы. Всю добычу злоумышленники сносили в свою раздевалку, а затем сдавали в ломбард.

Опрошенные сотрудники ломбарда рассказали, что иногда из кладбища им приносили черепа. За золото, найденное в могилах, платили 15 евро за один грамм. Для осуществления своей деятельности, преступники подделывали документы, разрешающие проводить эксгумацию старых захоронений.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:10
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