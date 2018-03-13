Нелли Ермолаева продемонстрировала фигуру после родов без фотошопа

На просторах Сети появились снимки, совершенно отличающиеся от тех фото, которые Нелли Ермолаева размещает на страничках своих соцсетей. И если один вариант позволяет видеть худую Нелли, то второй показывает наличие лишнего веса.Теперь поклонникам предстоит гадать, где именно был использован фоторедактор. У пользователей Сети есть различные варианты. Стоит заметить, что мамочкой экс-участница телестройки стала чуть больше месяца назад. У девушки родился мальчик с необычным именем Мирон. После родов теледива делилась с подписчиками абсолютно всеми изменениями, которые происходили с ее телом.Как выяснилось, она набрала пару десятков килограммов лишнего веса, с которыми сразу стала активно бороться. Поклонники были уверены, что девушка отлично справляется с поставленной задачей. Вот только последний снимок заставил пользователей Сети усомниться - фотограф опубликовала фото расплывшейся Ермолаевой, а на странице звезды «Дома-2» похожий снимок показывает ее стройную талию.