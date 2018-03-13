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Российский авторынок в феврале в Европе поднялся на четвертое место

Российский авторынок, выпавший в январе из пятерки европейских лидеров, поднялся в феврале на четвёртую позицию, обогнав Испанию и Великобританию.

Российский авторынок в феврале в Европе поднялся на четвертое место


Лидером по продажам автомобилей в феврале является Германия (261 749 авто; +7,4%). На втором месте находится Франция (168 897 автомобилей; плюс 4,3%). В случае рассмотрения России на европейском автомобильном рынке стоит отметить, что РФ поднялась на четвертую позицию европейского рейтинга. Согласно предварительным оценкам статистического агентства «АВТОСТАТ», реализации легковых транспортных средств в феврале составили около 125 000 экземпляров (не учитывая LCV). Пятерку лидеров в данном случае входит Испания. В данном случае результат продаж составил 110 474 реализованных транспортных средств (плюс 13 процентов).

Стоит отметить, что британский авторынок в феврале уменьшился на 2,8 процента. Показатель продаж в данном случае составил 80 805 транспортных средств.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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