Учёные выяснили, что чаще всего снится детям и взрослым

Часто как взрослым так и детям с физическими ограниченными возможностями снятся сны, в которых они живут полной жизнью. Это обусловлено стремлением организма нормально функционировать. Женщинам примерно одинаково снятся как женщины, так и мужчины. А вот представители сильного пола наиболее часто видят во снах тоже мужчин. По мнению учёных, всё зависит от фазы быстрого сна, в эти часы сновидения наиболее яркие и запоминающиеся. Нередко человек связывает видения со своими детскими воспоминаниями. Дело в том, что мозг в это время имеет наибольшую активность, что отражается на глазных яблоках.Детям чаще всего снятся родственники, а в кошмарах они видят мутантов, подростки же видят "серии" с их друзьями или людьми, к которым они испытывают романтические эмоции. Сон зрелых людей часто связан с творчеством, а вот пожилым людям снятся их ушедшие из жизни родственники и даже потусторонние силы.