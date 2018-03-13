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Учёные выяснили, что чаще всего снится детям и взрослым

Учёные из Бостонского Университета во время исследования смогли разобраться в вопросе о том, что же чаще всего снится взрослым и детям. Оказалось, что на этот показатель влияют фазы сна. Кроме того, с возрастом сны меняются.

Учёные выяснили, что чаще всего снится детям и взрослым


Часто как взрослым так и детям с физическими ограниченными возможностями снятся сны, в которых они живут полной жизнью. Это обусловлено стремлением организма нормально функционировать. Женщинам примерно одинаково снятся как женщины, так и мужчины. А вот представители сильного пола наиболее часто видят во снах тоже мужчин. По мнению учёных, всё зависит от фазы быстрого сна, в эти часы сновидения наиболее яркие и запоминающиеся. Нередко человек связывает видения со своими детскими воспоминаниями. Дело в том, что мозг в это время имеет наибольшую активность, что отражается на глазных яблоках.

Детям чаще всего снятся родственники, а в кошмарах они видят мутантов, подростки же видят "серии" с их друзьями или людьми, к которым они испытывают романтические эмоции. Сон зрелых людей часто связан с творчеством, а вот пожилым людям снятся их ушедшие из жизни родственники и даже потусторонние силы.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 15:40
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