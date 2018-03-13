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"Роснефть" получила лицензию на Ледяной участок в ХМАО

"Роснефть" со смешанным иностранным и отечественным капиталом стало на 25 лет разработчиком месторождения под названием "Ледяное" в ХМАО. По данным геологоразведки, запасы "черного золота" в нем составляют свыше 3 млн тонн.

После покупки контрольного пакета акций "Роснефти" китайской госкомпанией на прошлой неделе - более 70% акций оказались в руках иностранных собственников. 7 марта "Роснедра" выдали лицензию на разведку, геологическое изучение и добычу полезных ископаемых на территории нефтеносного месторождения "Ледяной" в ХМАО. Теперь его разработкой займется "Роснефть", где "главную скрипку играют" китайцы, англичане (нефтегазовая компания из Великобритании ВР) и инвесторы из Катара и Франции.

"Роснефть" получила лицензию на Ледяной участок в ХМАО


Освоением недр на заявленном участке нефтедобытчики будут заниматься 25 лет. Ранее было известно, что другая китайская компания получила одобрение на строительство крупнейшего завода по розливу и бутилированию байкальской пресной воды и ее поставки в объеме 60 млн литров в год в Поднебесную. Кроме того, госкомпании из КНР получили в аренду около 1 млн гектаров прибайкальских лесов сроком на 49 лет.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:00
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