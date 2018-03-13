Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля РФ Kia Rio

Kia Rio смогла опять вернуть себе первое место, которое было утрачено в конце прошедшего года. Наряду с этим оба бестселлера продолжают в рамках авторынка идти, как называется «ноздря в ноздрю». На долю Kia Rio за прошлый месяц пришлось свыше 8 979 реализаций. Между тем транспортных средств Lada Vesta было реализовано в количестве 8 456 экземпляров. Стоит отметить, что первую тройку замыкает версия Lada Granta (6 681 экземпляр авто).На четвёртой позиции оказался корейский кроссовер версии Hyundai Creta (5 937 автомобилей). В данном рейтинге на 5 месте оказалось транспортное средство версии Hyundai Solaris (4 600 экземпляров). В десятку ТОП также вошли модели: Volkswagen Polo и Renault Duster. Далее следуют Lada Largus и Skoda Rapid. Замыкает рейтинг версия Lada 4Х4.