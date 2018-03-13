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Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля РФ Kia Rio

Согласно информации, предоставленной аналитиками АЕБ, Lada Vesta согласно итогам февраля поступилась лидерством на российском авторынке корейскому Kia Rio.

Lada Vesta уступила звание самого популярного автомобиля РФ Kia Rio


Kia Rio смогла опять вернуть себе первое место, которое было утрачено в конце прошедшего года. Наряду с этим оба бестселлера продолжают в рамках авторынка идти, как называется «ноздря в ноздрю». На долю Kia Rio за прошлый месяц пришлось свыше 8 979 реализаций. Между тем транспортных средств Lada Vesta было реализовано в количестве 8 456 экземпляров. Стоит отметить, что первую тройку замыкает версия Lada Granta (6 681 экземпляр авто).

На четвёртой позиции оказался корейский кроссовер версии Hyundai Creta (5 937 автомобилей). В данном рейтинге на 5 месте оказалось транспортное средство версии Hyundai Solaris (4 600 экземпляров). В десятку ТОП также вошли модели: Volkswagen Polo и Renault Duster. Далее следуют Lada Largus и Skoda Rapid. Замыкает рейтинг версия Lada 4Х4.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
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