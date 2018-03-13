Константин Хабенский поведал о своей звёздной болезни

Отечественный актёр признался, что когда-то он был подвластен соблазну известности и «носил корону». Хабенский считает, что стремительная слава может ослепить человека, в результате он может постепенно становиться заложником собственной популярности.Когда Константин осознал, что поддался звездной болезни, он начал бороться со своей «звёздностью». По мнению артиста, таким недугом страдают глупые люди, которые убеждены, что достигли всего и сразу. Актёр не считает себя знаменитостью. Но признается, что ему нравится, когда его на улице узнают. По мнению Хабенского, это значит то, что его творческая деятельность не напрасное дело.