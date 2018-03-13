АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Константин Хабенский поведал о своей звёздной болезни

Константин Хабенский, являющийся известным российским актёром, поведал общественности касательно своей звёздной болезни. Артист сообщил, что вовремя избавился от коварного недуга.

Константин Хабенский поведал о своей звёздной болезни


Отечественный актёр признался, что когда-то он был подвластен соблазну известности и «носил корону». Хабенский считает, что стремительная слава может ослепить человека, в результате он может постепенно становиться заложником собственной популярности.

Когда Константин осознал, что поддался звездной болезни, он начал бороться со своей «звёздностью». По мнению артиста, таким недугом страдают глупые люди, которые убеждены, что достигли всего и сразу. Актёр не считает себя знаменитостью. Но признается, что ему нравится, когда его на улице узнают. По мнению Хабенского, это значит то, что его творческая деятельность не напрасное дело.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители считают, что участники «Дом-2» обижают
Певица Алсу удивила поклонников зажигательным
Дарья Пынзарь опозорилась из-за своей
Семен Багдасаров выразил своё мнение касательно
Учёные выяснили, что чаще всего снится детям и
Дарья Мороз и Константин Богомолов разводятся
Константин Хабенский поведал о своей звёздной
Именем Ольги Бузовой назвали розовый бургер в Уфе
"Эксперт РА" прогнозирует в 2018 году отзыв
Космический мусор позволит ученым найти
Ким Кардашьян вернулась к тёмному цвету волос
"Роснефть" получила лицензию на Ледяной участок в
Американские стоматологи умирают после
Гарик Харламов попал в клинику с гриппом
ГЛОНАСС сравняется по точности с системой GPS
Хейтеры уверены, что Викторию Романец перекосило
Apple заключила соглашение о приобретении сервиса
Физики провели превые успешные эксперименты
Интернет-пользователи заговорили о беременности
Певица Валерия достойно ответила недоброжелателям
Саша Гозиас анонсировала свой первый трек «Фантом»
Тестовые показы Deadpool 2 получили не очень
Жизель Бюндхен поразила Instagram откровенной
Дарья Пынзарь показала, как парилась в бане и ела
Найден способ добывать энергию звезд
Криптобиржа Binance определила вознаграждение за
Компании Facebook выдали патент на селфи-робота
Викторию Боню не взяли в компанию Келли Брук
В Lockheed Martin начали сборку японского
Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan за фотошоп
Просмотреть все новости