Американские стоматологи умирают после идиопатического легочного фиброза

Он уплотняет легочную ткань, после чего на ней появляются рубцы, ограничивающие доступ кислорода в кровь. Болезнь быстро прогрессирует, и пациенты могут жить всего пять лет после такого диагноза. Эксперты не могут найти причину, связанную с гибелью 9 врачей и их помощников, так что пока есть версия о вредных веществах, входящих в состав материалов.Мужчины могли в процессе работы столкнуться с бактериями или вирусами, а также перечень вредной среды пополнили пыль, газы или радиация. Пока медики рекомендуют своим коллегам носить респираторы, но многие люди считают такие события мистикой или скрытой угрозой, от которой нужно избавиться.