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Американские стоматологи умирают после идиопатического легочного фиброза

Американские сотрудники из Центра контроля заболевания расследуют причины смертей стоматологов и работников клиник. Все они стали жертвами идиопатического легочного фиброза, являющегося редким недугом.

Он уплотняет легочную ткань, после чего на ней появляются рубцы, ограничивающие доступ кислорода в кровь. Болезнь быстро прогрессирует, и пациенты могут жить всего пять лет после такого диагноза. Эксперты не могут найти причину, связанную с гибелью 9 врачей и их помощников, так что пока есть версия о вредных веществах, входящих в состав материалов.

Американские стоматологи умирают после идиопатического легочного фиброза


Мужчины могли в процессе работы столкнуться с бактериями или вирусами, а также перечень вредной среды пополнили пыль, газы или радиация. Пока медики рекомендуют своим коллегам носить респираторы, но многие люди считают такие события мистикой или скрытой угрозой, от которой нужно избавиться.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:50
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