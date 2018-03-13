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Гарик Харламов попал в клинику с гриппом

Гарик Харламов, являющийся резидентом Comedy Club, напугал своих фанатов новостью о госпитализации в больницу. Несколько дней юморист лежал в клинике с температурой 39,7.

Гарик Харламов попал в клинику с гриппом


Харламов рассказал, что четыре дня лежал в клинике, с температурой 39,7. По словам артиста, раньше грипп не вызывал у него ощущения страха, пока он не перенёс жар, перепад давления, а через некоторое время озноб с судорогами. Юморист поведал, что болел им в детстве, однако тогда всё лечилось чаем с малиной и мёдом. Но теперь это антибиотики и круглосуточная капельница, однако, даже они первые три дня не очень ему помогали. Актёр заявил, что грипп с годами возмужал, и он боится представить, что может быть через пять лет.

Артист также поблагодарил всех врачей и медсестёр, которые помогали ему, так как Гарик попал в больницу восьмого марта. Фанаты беспокоятся о здоровье Харламова. Но он успокоил поклонников, сообщив, что уже хорошо себя чувствует и сейчас находится дома.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:40
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