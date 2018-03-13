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Штаны Анастасии Квитко едва не лопнули из-за её огромной "пятой точки"

Российская модель Анастасия Квитко в очередной раз продемонстрировала свои аппетитные формы, которыми прославилась даже за пределами родной страны.

Instagram 23-летней девушки без откровенных кадров уже представить невозможно, именно за этим приходят туда интернет-пользователи, а "перчинка" из Калининграда никогда не разочаровывает.

Штаны Анастасии Квитко едва не лопнули из-за её огромной "пятой точки"

На этот раз Анастасия решила показать, как выглядят её выдающиеся ягодицы сзади, а чтобы подчеркнуть все достоинства, она принарядилась в сильно прилегающий к телу спортивный костюм.

Подписчики говорят: "пятая точка" красавицы настолько большая, что кажется, штанишки вот-вот разойдутся по швам. Фанатов к этому времени у "русской Кардашьян" скопилось так много, что каждая публикация буквально утопает в океане признаний в любви, восхищения и смайликов с сердечками.

За несколько часов "горячий" фотоснимок Квитко набрал более 100 тысяч отметок "нравится", количество же комментариев перевалило за тысячу.

На сегодняшний день аккаунт Анастасии в Instagram насчитывает 7,8 миллиона фолловеров, и эта цифра растёт невероятными темпами с каждым днём.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:59
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