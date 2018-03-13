Во Владивостоке ушел под воду плавучий док

Во Владивостоке у причала «Дальзавода» затонул плавучий док. При этом никто не пострадал, и утечки топлива не было по причине его отсутствия, информировал представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток».Док затонул вследствие залившей корпус воды минувшей ночью у причала ОАО «Дальзавод». Причал находится в аренде у компании «Римско». А сам плавучий док принадлежит компании «Инто». В результате аварии он лег на грунт. Все суда, которые были рядом с аварийным объектом, упредительно увели на безопасное расстояние.Судовладелец имеет намерение поднять плавучее средство.