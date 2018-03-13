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Кожуру от съеденного Ольгой Бузовой апельсина выставили на продажу за 10 тысяч рублей

Житель города Химки опубликовал в Сети интересное объявление. Некий мужчина, назвавшийся Арменом Петросяном, выставил на продажу кожуру апельсина, съеденного знаменитой певицей и ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой за 10 тысяч рублей.

Журналистам связались с этим молодым человеком и задали ему несколько вопросов. На самом деле, мужчина не собирается продавать объедки, а попросту таким образом он решил воспользоваться популярностью теледивы и пошутить.

Кожуру от съеденного Ольгой Бузовой апельсина выставили на продажу за 10 тысяч рублей

На данный момент с Арменом связались семь человек. Вот только приобрести шкурку от апельсина никто не захотел. В основном все интересовались о том, откуда автор объявления раздобыл кожуру, съеденного Ольгой Бузовой цитрусового.

Армену Петросяну нравится шутить над людьми, в особенности над теми, кто из простых людей создает настоящих божеств, а затем поклоняется им. Если юмористу предложат хорошую сумму, то он несомненно пообщается с этим человеком, однако продавать кожуру апельсина не планирует.

Ольга Бузова продолжает пользоваться невероятной популярностью, хотя критики в адрес знаменитости телепроекта «Дом-2» тоже звучит немало.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:56
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