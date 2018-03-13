Кожуру от съеденного Ольгой Бузовой апельсина выставили на продажу за 10 тысяч рублей

Журналистам связались с этим молодым человеком и задали ему несколько вопросов. На самом деле, мужчина не собирается продавать объедки, а попросту таким образом он решил воспользоваться популярностью теледивы и пошутить.На данный момент с Арменом связались семь человек. Вот только приобрести шкурку от апельсина никто не захотел. В основном все интересовались о том, откуда автор объявления раздобыл кожуру, съеденного Ольгой Бузовой цитрусового.Армену Петросяну нравится шутить над людьми, в особенности над теми, кто из простых людей создает настоящих божеств, а затем поклоняется им. Если юмористу предложат хорошую сумму, то он несомненно пообщается с этим человеком, однако продавать кожуру апельсина не планирует.Ольга Бузова продолжает пользоваться невероятной популярностью, хотя критики в адрес знаменитости телепроекта «Дом-2» тоже звучит немало.