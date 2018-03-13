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Ravon привезет в Россию свой новый кроссовер

Первый кроссовер бренда Ravon будет презентован на автосалоне в Москве в августе текущего года. На данный момент о новинке известно только то, что автомобиль появится на российском рынке в начале 2019 года. Согласно предварительным данным это будет перелицованная версия Chevrolet Tracker.

Ravon привезет в Россию свой новый кроссовер


В рамках Московского автосалона также будет продемонстрирован обновлённый седан Ravon R4, который представляет собой слегка переработанную версию Chevrolet Cobalt 2011 года. Рестайлинговая «четырёхдверка» в России появится в продаже тоже в начале будущего года.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года компании Ravon на российском рынке удалось реализовать 15 078 новых автомобилей. На долю бренда в России приходится 1,3 процента от общего авторынка страны. В нынешнем году компания Ravon планирует нарастить данный показатель до 5 процентов.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:35
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