Ravon привезет в Россию свой новый кроссовер

В рамках Московского автосалона также будет продемонстрирован обновлённый седан Ravon R4, который представляет собой слегка переработанную версию Chevrolet Cobalt 2011 года. Рестайлинговая «четырёхдверка» в России появится в продаже тоже в начале будущего года.Стоит отметить, что по итогам прошлого года компании Ravon на российском рынке удалось реализовать 15 078 новых автомобилей. На долю бренда в России приходится 1,3 процента от общего авторынка страны. В нынешнем году компания Ravon планирует нарастить данный показатель до 5 процентов.