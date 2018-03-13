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Хэтчбек Kia Rio X-Line подорожал в РФ

Отечественный офис автобренда Kia объявил касательно повышения расценок на новую корейскую версию хэтчбека Kia Rio X-Line.

Хэтчбек Kia Rio X-Line подорожал в РФ


Данное транспортное средство является прямым конкурентом отечественному универсалу версии Lada Vesta SW Cross. В рамках официального сайта автокомпании Kia на территории Российской Федерации появились данные касательно того, что все комплектации версии Rio X-Line увеличились в стоимости на 10 000 рублей. На сегодняшний день базовая версия новой модели хэтчбека расценивается в 795 000 российских рублей за версию с 1,4-литровым силовым агрегатом. При этом стоимость вариации с 1,6-литровым двигателем начинается от 820 000 рублей. Рекомендованная цена топовой комплектации автомобиля составляет от 1 050 000 рублей.



Необходимо заметить, что стоимость хэтчбека версии Kia Rio X-Line в прошлый раз увеличивалась в январе этого года. Тогда корейская версия
хэтчбека стала дороже на 10 000 российских рублей.
Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:25
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