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На развалинах британского замка Сандал была замечена призрачная гончая

В сетях было опубликовано фото, сделанное британкой из города Каслфорда. Она решила посетить развалины древнего замка Сандал и заметила там призрачную гончую.

Женщина приходит сюда для спортивных тренировок и никогда раньше не встречалась с такими фантомами. Полупрозрачное существо появилось в сумерках, не обращая внимания на ошеломленную свидетельницу события. Британка сильно испугалась, но смогла зафиксировать призрак собаки на камеру, после чего он просто растворился в воздухе.

На развалинах британского замка Сандал была замечена призрачная гончая


После возвращения домой она решила показать материалы исследователям, которые не смогли точно выяснить, что это было на самом деле. Они решили проверить место события, но не нашли следов незримого животного. Возможно, дух средневекового питомца до сих пор охраняет владения хозяев и может материализоваться в мире людей.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:35
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