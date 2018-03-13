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Подписчики Ольги Бузовой бьют рекорды по активности в соцсетях

Согласно данным Российского Информационного агентства блогеров, самой активной оказалась лента Ольги Бузовой.

Под рейтингом социальной активности сотрудники агентства подразумевают количество «лайков», комментариев, репостов и просторов страницы того или иного пользователя Сети.

Подписчики Ольги Бузовой бьют рекорды по активности в соцсетях

В лидерах оказалась «королева Инстаграма», мега-популярная телеведущая и певица Ольга Бузова, что и не удивительно, так как помимо фанатов на ее странице постоянно оставляют отзывы и недоброжелатели. Коэффициент ее социальной активности достиг 348,7 К.

Ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина оказалась на втором месте по соцактивности в Instagram.

Подписчики Ольги Бузовой бьют рекорды по активности в соцсетях

На третье место подписчики вынесли рэпера Тимати, за которым оказался еще один рэп-певец Александр T-KILLAH/. Кстати последний стал популярен не без помощи все той же Ольги Бузовой.

Подписчики Ольги Бузовой бьют рекорды по активности в соцсетях

Далее в ТОП-10 социальной активности следуют актриса Анна Хилькевич, рэпер Оксиморон, теннисистка Мария Шарапова, модель Алена Шишкова и певец Егор Крид. Примечательно, что бывшая ведущая телестройки и нынешний кандидат в президенты России Ксения Собчак оказалась лишь на десятом месте в этом списке.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:41
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