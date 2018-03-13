Модель Алена Шишкова показала фанатам свои стройные ноги

На своей странице в социальной сети Instagram, на которую подписано 6 миллионов фолловеров, 25-летняя красавица опубликовала игривую фотографию, продемонстрировав длинные, стройные ноги. В описании она поведала, что вечерок выдался у неё замечательный, а также спросила у фанатов, как они проводят позднее время суток.Всего за несколько часов количество "лайков" публикации Алены достигло почти 100 тысяч, количество комментариев перевалило за четыре сотни. Все посты уроженки Тюмени пользуются популярностью, и последняя исключением стать не могла.Свои отзывы оставляют как русскоговорящие интернет-пользователи, так и иностранцы, ведь Шишкова знаменита не только на территории Российской Федерации. Поклонники, как всегда, пишут хвалебные оды непревзойдённой красоте блондинки, но есть и те, кто ничего красивого в Алене не видит. Дело в том, что нередко отмечается сильная худоба девушки, есть подозрение даже на анорексию.