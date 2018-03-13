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Модель Алена Шишкова показала фанатам свои стройные ноги

Известная российская модель Алена Шишкова поучаствовала в очередной красочной фотосессии, а итогами работы поделилась со своими любимыми фанатами.

На своей странице в социальной сети Instagram, на которую подписано 6 миллионов фолловеров, 25-летняя красавица опубликовала игривую фотографию, продемонстрировав длинные, стройные ноги. В описании она поведала, что вечерок выдался у неё замечательный, а также спросила у фанатов, как они проводят позднее время суток.

Модель Алена Шишкова показала фанатам свои стройные ноги

Всего за несколько часов количество "лайков" публикации Алены достигло почти 100 тысяч, количество комментариев перевалило за четыре сотни. Все посты уроженки Тюмени пользуются популярностью, и последняя исключением стать не могла.

Свои отзывы оставляют как русскоговорящие интернет-пользователи, так и иностранцы, ведь Шишкова знаменита не только на территории Российской Федерации. Поклонники, как всегда, пишут хвалебные оды непревзойдённой красоте блондинки, но есть и те, кто ничего красивого в Алене не видит. Дело в том, что нередко отмечается сильная худоба девушки, есть подозрение даже на анорексию.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:37
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