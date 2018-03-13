Российская туристка родила ребенка в Красном море
СМИ сообщили об инциденте в Египте. Российская туристка родила ребенка в Красном море, но все прошло благополучно благодаря присутствию рядом соотечественника-акушера.
Многие женщины приезжают сюда для таких целей, но в данном случае будущая мама купалась в воде и почувствовала, что скоро ее наследник появится на свет. Она решила родить его на месте и отказалась от госпитализации в клинику.
Медики сразу вызвали к туристке специалиста, имеющего большой опыт, так что женщина даже не переживала. Роды в непривычной среде закончились хорошо, и ребенок родился здоровым.
Многие женщины приезжают сюда для таких целей, но в данном случае будущая мама купалась в воде и почувствовала, что скоро ее наследник появится на свет. Она решила родить его на месте и отказалась от госпитализации в клинику.
Медики сразу вызвали к туристке специалиста, имеющего большой опыт, так что женщина даже не переживала. Роды в непривычной среде закончились хорошо, и ребенок родился здоровым.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:45