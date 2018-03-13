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Учёные: В кино становится всё больше крупных планов

Учёные из Нью-Йорка изучили известные киноработы и пришли к выводу, что режиссёры стали всё больше использовать крупные планы. Такой приём позволяет зрителя самому додумать, что чувствует персонаж.

Учёные: В кино становится всё больше крупных планов


В ходе исследований учёные проанализировали киноработы начиная с 1940-х годов по 2010. Для анализа эмоций специалисты использовали искусственный интеллект DARE, который в предыдущих опытах смог определить счастливых овец. Искусственный интеллект верно распознал 92% эмоций человека, в 81% случаев он определил ложь.

Учёные сообщают, что несмотря на успехи искусственного интеллекта, лучше всего с задачей определения эмоций справляется сам человек. Режиссёры стали всё чаще использовать этот приём. В кино очень популярны крупные планы, на которых можно увидеть лицо героя с ярко выраженными эмоциями. Согласно статистике, в современных фильмах 3 тысячи планов, длящихся 2-10 секунд. В старых кинолентах планов меньше, но длятся они дольше.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 08:33
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