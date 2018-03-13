Учёные: В кино становится всё больше крупных планов

В ходе исследований учёные проанализировали киноработы начиная с 1940-х годов по 2010. Для анализа эмоций специалисты использовали искусственный интеллект DARE, который в предыдущих опытах смог определить счастливых овец. Искусственный интеллект верно распознал 92% эмоций человека, в 81% случаев он определил ложь.Учёные сообщают, что несмотря на успехи искусственного интеллекта, лучше всего с задачей определения эмоций справляется сам человек. Режиссёры стали всё чаще использовать этот приём. В кино очень популярны крупные планы, на которых можно увидеть лицо героя с ярко выраженными эмоциями. Согласно статистике, в современных фильмах 3 тысячи планов, длящихся 2-10 секунд. В старых кинолентах планов меньше, но длятся они дольше.