Объявлены российские расценки на семиместный кроссовер Volkswagen Teramont

Семиместную версию предложат в четырёх вариациях исполнения от 2,799 млн. руб. Для РФ моторная гамма Teramont включает двухлитровый бензиновый четырёхцилиндровый турбодвигатель на 220 л.с. и шестицилиндровый 3,6-литровый мотор на 280 л.с. Авто в обоих случаях оснащается восьмискоростным «автоматом», полным приводом 4Motion. Модель в базе получила мультимедийную систему с восьмидюймовым тачскрином, подогрев передних кресел, трёхзонный климат-контроль, рейлинги, восемнадцатидюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, систему курсовой устойчивости, противобуксовочную систему, ABS, EBD. Кроссовер в «топовой» комплектации стоит 3,779 руб.Такое авто дополнительно оснащается приборной цифровой панелью, парктроником, адаптивный круиз-контроль, функцией предотвращения столкновений и прочими опциями.