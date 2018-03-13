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Объявлены российские расценки на семиместный кроссовер Volkswagen Teramont

Немецкий автопроизводитель Volkswagen анонсировал цены на кроссовер версии Teramont для российского авторынка.

Объявлены российские расценки на семиместный кроссовер Volkswagen Teramont

Семиместную версию предложат в четырёх вариациях исполнения от 2,799 млн. руб. Для РФ моторная гамма Teramont включает двухлитровый бензиновый четырёхцилиндровый турбодвигатель на 220 л.с. и шестицилиндровый 3,6-литровый мотор на 280 л.с. Авто в обоих случаях оснащается восьмискоростным «автоматом», полным приводом 4Motion. Модель в базе получила мультимедийную систему с восьмидюймовым тачскрином, подогрев передних кресел, трёхзонный климат-контроль, рейлинги, восемнадцатидюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, систему курсовой устойчивости, противобуксовочную систему, ABS, EBD. Кроссовер в «топовой» комплектации стоит 3,779 руб.

Такое авто дополнительно оснащается приборной цифровой панелью, парктроником, адаптивный круиз-контроль, функцией предотвращения столкновений и прочими опциями.
Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:15
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