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Китайские медики вытащили 13-метрового червя из тела любительницы лягушек

Китаянка стала пациенткой клиники после воплощения в жизнь советов из журналов. Медики вытащили 13-метрового червя из тела любительницы лягушек.

Женщина долго время страдала от ревматизма и решила прибегнуть к помощи народных целителей. Она нашла рекомендации по лечению недуга с употреблением трех живых особей. Особа включила лягушек в меню, но потом состояние здоровья ее ухудшилось.

Китайские медики вытащили 13-метрового червя из тела любительницы лягушек


Оказалось, что вместе с непривычным рационом, в организм китаянки попал паразит, который стал причиной возникновения болей в грудной клетке. Перед операцией женщина уже несколько раз проходила курс лечения, но ничего не помогало избавиться от проблемы.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:15
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