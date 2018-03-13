В день выборов в РФ к Земле приблизится "брат" Челябинского метеорита
Учёные обнаружили 7 марта новый космический объект. Астероид назвали 2018 ET1, его параметры невероятно схожи с Челябинским метеоритом. Астрономы в шутку назвали их братьями. В день выборов в РФ тело максимально близко приблизится к поверхности Земли.
Учёные сообщают, что опасности астероид 2018 ET1 пока не представляет. Исследование показало, что объект относится к группе Аполлона. Максимальное сближение с Землёй произойдёт 18 марта - в день, когда в РФ пройдут президентские выборы. От поверхности планеты астероид будет отделять расстояние в 1млн 676 тыс км. В следующий раз 2018 ET1 "навестит" Землю 31 августа 2021 года, тогда он будет находиться на дистанции в 17 млн км, сообщает ToDay News Ufa.
Учёные просчитали траекторию полёта "брата" Челябинского метеорита. Астероид будет путешествовать по Солнечной системе, 2 сентября 2018 года он "посетит" Марс. От поверхности планеты его будет отделять расстояние в 7,2 млн км.
Учёные сообщают, что опасности астероид 2018 ET1 пока не представляет. Исследование показало, что объект относится к группе Аполлона. Максимальное сближение с Землёй произойдёт 18 марта - в день, когда в РФ пройдут президентские выборы. От поверхности планеты астероид будет отделять расстояние в 1млн 676 тыс км. В следующий раз 2018 ET1 "навестит" Землю 31 августа 2021 года, тогда он будет находиться на дистанции в 17 млн км, сообщает ToDay News Ufa.
Учёные просчитали траекторию полёта "брата" Челябинского метеорита. Астероид будет путешествовать по Солнечной системе, 2 сентября 2018 года он "посетит" Марс. От поверхности планеты его будет отделять расстояние в 7,2 млн км.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 08:15