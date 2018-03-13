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Кристина Асмус пожаловалась на "адскую" загруженность на работе

Кристина Асмус решила доказать подписчикам, что работа артиста - это тяжкий труд, который не каждый способен выдержать.

За красивым образом жизни, популярностью и восторженными фанатами стоит колоссальный труд. Поэтому многие люди не понимают, когда завидуют знаменитостям, что порой их можно даже и пожалеть.

Кристина Асмус пожаловалась на "адскую" загруженность на работе

На своей странице в социальной сети Instagram 29-летняя актриса обратилась к своим фанатам, чтобы не переживали из-за её отсутствия. Кристина рассказала, что рабочий график у неё очень загружен, предоставив расписание спектаклей на ближайшие полтора месяца.

В конце сообщения Асмус попросила подписчиков рассказать, кто был на её спектаклях и на какие имеется желание прийти.

Менее чем за сутки количество "лайков" данной публикации превысило 50 тысяч. Фолловеры оставляют комментарии: кто-то рассказывает о спектаклях, о своих впечатлениях, кто-то сочувствует Кристине и старается приободрить.

Стоит сказать, что мужа Асмус, известного шоумена Гарика Харламова, часто критикует, считая, что его жена работает не покладая рук, что не скажешь об остальных вторых половинок резидентов популярного телешоу Comedy Club.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:42
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