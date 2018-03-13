Возрожденная компания Brabham выложила в сеть видеотизер с новым гиперкаром

В частности, компания Brabham готовит к презентации новую модель BT62. По словам разработчиков, автомобиль представят публике только после строгой инженерной проверки. Все подробности касающиеся нового автомобиля Brabham BT62 держат в секрете, известно только то, что новый суперкар предназначен для езды по гоночному треку.Стоит напомнить, что компания Brabham была основана в 1960 году гонщиком Джеком Бребэмом и конструктором Роном Торанаком. Однако спустя какое-то время компания прекратила своё существование. В прошлом году стало известно, что под брендом Brabham в ближайшем будущем будут представлены новые модели суперкаров, возродил компанию сын гонщика. Возрождённая компания намерена создать команду на базе Формулы-1 Force India, однако будет ли эта идея воплощена в жизнь покажет время.