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Возрожденная компания Brabham выложила в сеть видеотизер с новым гиперкаром

Представители возрождённого бренда Brabham выложили в сеть необычный видеотизер, в котором сообщается о новом автомобиле. Официальная презентация новинки от Brabham ожидается 2 мая.

Возрожденная компания Brabham выложила в сеть видеотизер с новым гиперкаром


В частности, компания Brabham готовит к презентации новую модель BT62. По словам разработчиков, автомобиль представят публике только после строгой инженерной проверки. Все подробности касающиеся нового автомобиля Brabham BT62 держат в секрете, известно только то, что новый суперкар предназначен для езды по гоночному треку.

Стоит напомнить, что компания Brabham была основана в 1960 году гонщиком Джеком Бребэмом и конструктором Роном Торанаком. Однако спустя какое-то время компания прекратила своё существование. В прошлом году стало известно, что под брендом Brabham в ближайшем будущем будут представлены новые модели суперкаров, возродил компанию сын гонщика. Возрождённая компания намерена создать команду на базе Формулы-1 Force India, однако будет ли эта идея воплощена в жизнь покажет время.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:25
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