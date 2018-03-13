Ателье Alpina представило новый кроссовер BMW Alpina XD4

Стоит отметить, что ателье Alpina получает доступ к новинкам баварской компании задолго до того как они появляются на рынке, поэтому тюнерам и удалось представить так быстро переработанную версию кроссовера BMW X4.От оригинальной модели в техническом плане Alpina XD4 практически ничем не отличается. В то же время силовой агрегат получил оригинальные поршни, систему впуска и охлаждения, а также интеркулер и четыре турбокомпрессора. В результате производительность двигателя выросла с 326 до 380 лошадиных сил.С модернизированной силовой установкой кроссовер до первой «сотни» стал разгоняться за 4,6 секунды, это на 0,3 секунды быстрее заводской версии. Максимальная скорость автомобиля теперь составляет 268 км/час. Комплектуется тюнингованный автомобиль полноприводной системой, 8-скоростным «автоматом» ZF и колёсными дисками диаметром 20 дюймов. Стоимость Alpina XD4 составит около 80 000 евро.