Aston Martin выпустит "младшего брата" гиперкара Valkyrie

В интервью с журналистами глава Aston Martin Энди Палмер рассказал о создании гиперкара, однако подробности он не сообщил. Предполагается, что новинка будет создана вокруг монокока из карбона, к которому будут крепиться алюминиевые подрамники. При создании нового автомобиля британские инженеры применяют, накопившиеся знания при разработке Valkyrie.По словам главы компании, новый автомобиль будет плодом общего сотрудничества Aston Martin и команды Red Bull. Для этого планируется в английском городе Милтон-Кинсе открыть новый офис, в котором будут трудиться около 130 человек. К тому же компания Aston Martin намерена к 2021 году представить конкурента для Ferrari 488 GTB с новым силовым агрегатом.Гиперкар Aston Martin Valkyrie оснащён гибридной силовой установкой производительностью 1 130 лошадиных сил. За 10 секунд автомобиль набирает разгон до 320 км/час. Данная модель будет выпущена лимитированной партией в количестве 150 экземпляров.