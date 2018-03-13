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Aston Martin выпустит "младшего брата" гиперкара Valkyrie

В компании Aston Martin планируют выпустить среднеморный гиперкар, который уже прозвали «младшим братом Valkyrie». Новый автомобиль смог составить конкуренцию таким моделям как McLaren P1 и Ferrari LaFerrari, однако их уже не производят.

Aston Martin выпустит "младшего брата" гиперкара Valkyrie


В интервью с журналистами глава Aston Martin Энди Палмер рассказал о создании гиперкара, однако подробности он не сообщил. Предполагается, что новинка будет создана вокруг монокока из карбона, к которому будут крепиться алюминиевые подрамники. При создании нового автомобиля британские инженеры применяют, накопившиеся знания при разработке Valkyrie.

По словам главы компании, новый автомобиль будет плодом общего сотрудничества Aston Martin и команды Red Bull. Для этого планируется в английском городе Милтон-Кинсе открыть новый офис, в котором будут трудиться около 130 человек. К тому же компания Aston Martin намерена к 2021 году представить конкурента для Ferrari 488 GTB с новым силовым агрегатом.

Гиперкар Aston Martin Valkyrie оснащён гибридной силовой установкой производительностью 1 130 лошадиных сил. За 10 секунд автомобиль набирает разгон до 320 км/час. Данная модель будет выпущена лимитированной партией в количестве 150 экземпляров.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:45
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