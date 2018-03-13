Acura представила тизеры нового серийного RDX

Кроссовер Acura RDX будет построен на новой платформе. Согласно предварительной информации внедорожник будет оснащён турбированным двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 252 лошадиные силы. Автомобиль будет комплектоваться автоматической коробкой передач на 10 ступеней, полноприводной системой SH-AWD и новым задним дифференциалом.Стоит отметить, что актуальная генерация кроссовера Acura RDX на американском рынке пользуется хорошим спросом. По итогам прошлого года в США было реализовано 51,3 тысячи автомобилией данной модели. На российском рынке внедорожник не реализуется с 2016 года.Официальная премьера нового кроссовера Acura RDX состоится в конце марта на мотор-шоу в Нью-Йорке.