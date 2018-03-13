Жители Санкт-Петербурга посмотрели на неудавшееся убийство и разошлись

12 марта YouTube-канал Следственного комитета России опубликовал шокирующее видео. Действие разворачивалось в северной столице еще в начале февраля и попало на запись в камеры видеонаблюдения.По данным СК у 21-летнего преступника с пострадавшей девушкой внезапно вспыхнула ссора и он с целью убийства набросился на свою знакомую. В руке у парня оказался нож, которым он ранил потерпевшую в шею, а после благополучно ушел с места преступления.Кроме самой расправы в камеры попали и свидетели этого преступления. Никто из людей не вмешался в происходящее и более того – никто из попавших в обзор видеокамеры не сделал даже попытку вызвать по телефону полицейских.Раненая девушка была госпитализирована. Она находится в больнице и по сей день в состоянии медикаментозной комы в тяжелом состоянии. Потенциальный убийца пока находится на свободе, его личность уже установлена и он объявлен в федеральный розыск.