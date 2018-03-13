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Жители Санкт-Петербурга посмотрели на неудавшееся убийство и разошлись

В Санкт-Петербурге неудавшееся, к счастью, убийство, оставило жителей города равнодушными.
Жители Санкт-Петербурга посмотрели на неудавшееся убийство и разошлись


12 марта YouTube-канал Следственного комитета России опубликовал шокирующее видео. Действие разворачивалось в северной столице еще в начале февраля и попало на запись в камеры видеонаблюдения.

По данным СК у 21-летнего преступника с пострадавшей девушкой внезапно вспыхнула ссора и он с целью убийства набросился на свою знакомую. В руке у парня оказался нож, которым он ранил потерпевшую в шею, а после благополучно ушел с места преступления.



Кроме самой расправы в камеры попали и свидетели этого преступления. Никто из людей не вмешался в происходящее и более того – никто из попавших в обзор видеокамеры не сделал даже попытку вызвать по телефону полицейских.

Раненая девушка была госпитализирована. Она находится в больнице и по сей день в состоянии медикаментозной комы в тяжелом состоянии. Потенциальный убийца пока находится на свободе, его личность уже установлена и он объявлен в федеральный розыск.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:05
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