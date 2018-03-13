В Пензе хирурги провели уникальную операцию с помощью цифрового робота

Основным действующим лицом уникальной операции был главный уролог, профессор со множеством регалий Дмитрий Пушкарь, пациенткой – свинья Роза, а помощником хирурга – робот, созданный российскими умельцами.Больная находилась под действием анестезии. Врача с роботом и операционный стол разделяли несколько метров, но движения были сверхточными. Прооперированная Роза спустя время после лечения чувствует себя хорошо.Идея цифрового «врача» родилась в стоматологическом университете в Москве, а воплотили эту идею в жизнь в Институте конструкторско-технологической информатики РАН. И вот в технопарке Пензы прошло его первое испытание.Эксперты предполагают, что робот уже в ближайшем будущем может стать важнейшим инструментом в медицине, в том числе и для борьбы с онкологией.