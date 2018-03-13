В Пензе хирурги провели уникальную операцию с помощью цифрового робота
Хирург в ходе уникальной операции в паре с цифровым роботом удалил кисту в матке животного. По мнению ученых, эта операция перевернула новую высокотехнологическую страницу в истории отечественной медицины.
Основным действующим лицом уникальной операции был главный уролог, профессор со множеством регалий Дмитрий Пушкарь, пациенткой – свинья Роза, а помощником хирурга – робот, созданный российскими умельцами.
Больная находилась под действием анестезии. Врача с роботом и операционный стол разделяли несколько метров, но движения были сверхточными. Прооперированная Роза спустя время после лечения чувствует себя хорошо.
Идея цифрового «врача» родилась в стоматологическом университете в Москве, а воплотили эту идею в жизнь в Институте конструкторско-технологической информатики РАН. И вот в технопарке Пензы прошло его первое испытание.
Эксперты предполагают, что робот уже в ближайшем будущем может стать важнейшим инструментом в медицине, в том числе и для борьбы с онкологией.
Основным действующим лицом уникальной операции был главный уролог, профессор со множеством регалий Дмитрий Пушкарь, пациенткой – свинья Роза, а помощником хирурга – робот, созданный российскими умельцами.
Больная находилась под действием анестезии. Врача с роботом и операционный стол разделяли несколько метров, но движения были сверхточными. Прооперированная Роза спустя время после лечения чувствует себя хорошо.
Идея цифрового «врача» родилась в стоматологическом университете в Москве, а воплотили эту идею в жизнь в Институте конструкторско-технологической информатики РАН. И вот в технопарке Пензы прошло его первое испытание.
Эксперты предполагают, что робот уже в ближайшем будущем может стать важнейшим инструментом в медицине, в том числе и для борьбы с онкологией.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:55