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В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Гренинг

96-летний Оскар Гренинг, отслуживший в войсках СС немецкой армии, которого еще прозвали «бухгалтером Освенцима», скончался 9 марта в больнице в Германии.
В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Гренинг


Летом 2015 года после судебных разбирательств его признали причастным к убийствам более 300 тысяч узников Освенцима и приговорили к 4 годам лишения свободы. Попытки защиты «бухгалтера» обжаловать вердикт суда к успеху не привели и Гренинг отправился отбывать наказание, при этом суд постановил «особые нужды Гренинга удовлетворять соответствующими мерами предосторожности». Просьбы о помиловании и об отсрочке приговора были отклонены. На суде бывший эсэсовец неоднократно признавал моральную ответственность за уничтожение узников.

В военное время Оскар Гренинг трудился в администрации «Освенцима» бухгалтером: регистрировал изъятую у новых жертв, прибывших в концлагерь, валюту.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:05
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