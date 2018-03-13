В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Гренинг

Летом 2015 года после судебных разбирательств его признали причастным к убийствам более 300 тысяч узников Освенцима и приговорили к 4 годам лишения свободы. Попытки защиты «бухгалтера» обжаловать вердикт суда к успеху не привели и Гренинг отправился отбывать наказание, при этом суд постановил «особые нужды Гренинга удовлетворять соответствующими мерами предосторожности». Просьбы о помиловании и об отсрочке приговора были отклонены. На суде бывший эсэсовец неоднократно признавал моральную ответственность за уничтожение узников.В военное время Оскар Гренинг трудился в администрации «Освенцима» бухгалтером: регистрировал изъятую у новых жертв, прибывших в концлагерь, валюту.