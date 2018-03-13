Минтранс накануне ЧМ-2018 предложил новый запрещающий дорожный знак

В ведомстве полагают, что требование по такого рода ограничению даст возможность повысить режим безопасности во время предстоящего проведения в России чемпионата мира по футболу. В первую очередь требование знака касается автобусов, привозящих иногородних зрителей на матчи Чемпионата. Автобусов, конечно же, будет много, и они могут загромождать собой целые улицы.Тем временем, предлагаемый знак не запрещает движение городским маршрутным автобусам и автобусам с системой ГЛОНАСС, которые отслеживает «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ».