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Минтранс накануне ЧМ-2018 предложил новый запрещающий дорожный знак

Министерство транспорта РФ выступило с инициативой о введении нового дорожного знака «Движение автобусов запрещено».

Минтранс накануне ЧМ-2018 предложил новый запрещающий дорожный знак


В ведомстве полагают, что требование по такого рода ограничению даст возможность повысить режим безопасности во время предстоящего проведения в России чемпионата мира по футболу. В первую очередь требование знака касается автобусов, привозящих иногородних зрителей на матчи Чемпионата. Автобусов, конечно же, будет много, и они могут загромождать собой целые улицы.

Тем временем, предлагаемый знак не запрещает движение городским маршрутным автобусам и автобусам с системой ГЛОНАСС, которые отслеживает «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ».
Общество / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 06:45
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