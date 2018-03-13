АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Марина Зудина откровенно рассказала о начале отношений с Олегом Табаковым

Теперь уже вдова Марина Зудина поделилась с журналистами о начале их романа с Олегом Табаковым.
Марина Зудина откровенно рассказала о начале отношений с Олегом Табаковым


Вчера в возрасте 82-х лет умер Олег Табаков, до этого тяжело болевший продолжительное время. Свою личную жизнь он на публику не выносил, а общественность в свое время долго обсуждала его брак с актрисой Мариной Зудиной, которая моложе артиста на три десятка лет.

Марина Зудина призналась, что у нее были предчувствия этого романа. Она вспомнила, какое испытала смущение, когда в первый раз назвала будущего мужа по имени. В те далекие времена девушка мечтала стать студенткой курса Олега Табакова. Ей тогда было 16 лет. Марине повезло, ее взяли к нему на курс. Студентка всегда восхищалась своим педагогом, но в то же время в ней почти всегда было предчувствие будущего романа. Так и случилось. После 10 лет встреч они поженились, родили детей.

Многие в те времена осуждали Марину за то, что разбила чужую семью. Сама же актриса говорит, что если бы ее и не было – отношения в той семье лучше бы не стали. Ведь и до нее у народного любимца были женщины, однако он всегда возвращался в семью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компьютерная модель показала, как аэрозоли влияют
Кристина Асмус пожаловалась на "адскую"
Екатерина Волкова после смерти домашнего питомца
Учёные: Обнаружено самое лучшее успокоительное
В Белграде совершено вооруженное нападение на
Минтранс накануне ЧМ-2018 предложил новый
В США снесли самое высокое здание в столице
Марина Зудина откровенно рассказала о начале
Учёные обнаружили два продукта, контролирующих
Россия запустит на орбиту два аппарата Space
Трехлетняя сибирячка Вероника Кименова уложила
В волосах людей с лишним весом учёные обнаружили
Новый кроссовер от Renault получит старую
Смерть журналиста в Словакии привела к массовым
В «КАМАЗ» подвели производственные итоги февраля
В Мексике открыли памятник ученому Юрию Кнорозову
Ученые обнаружили связь между генами и
Путин примет участие в предвыборном митинге в
Меркель рассказала, что получила от Путина в
Презентован новый маслкар Ford Mustang California
Ученые: Возле Солнца обнаружена потенциально
Астрономы обнаружили 15 экзопланет в системах
Учёные: Протеиновые смеси способны вызвать рак
Юрий Лоза сообщил о знакомстве с погибшим парнем,
Datsun в марте улучшил кредитные условия на
NASA и Google разработали алгоритмы поиска
Украина хочет построить космодром в Австралии
Илон Маск: Человечество сможет пережить третью
Ученые: Владельцы гаджетов подвержены опасности
Ученые: Женская чуткость и сострадание не имеют
Просмотреть все новости