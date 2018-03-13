Марина Зудина откровенно рассказала о начале отношений с Олегом Табаковым

Вчера в возрасте 82-х лет умер Олег Табаков, до этого тяжело болевший продолжительное время. Свою личную жизнь он на публику не выносил, а общественность в свое время долго обсуждала его брак с актрисой Мариной Зудиной, которая моложе артиста на три десятка лет.Марина Зудина призналась, что у нее были предчувствия этого романа. Она вспомнила, какое испытала смущение, когда в первый раз назвала будущего мужа по имени. В те далекие времена девушка мечтала стать студенткой курса Олега Табакова. Ей тогда было 16 лет. Марине повезло, ее взяли к нему на курс. Студентка всегда восхищалась своим педагогом, но в то же время в ней почти всегда было предчувствие будущего романа. Так и случилось. После 10 лет встреч они поженились, родили детей.Многие в те времена осуждали Марину за то, что разбила чужую семью. Сама же актриса говорит, что если бы ее и не было – отношения в той семье лучше бы не стали. Ведь и до нее у народного любимца были женщины, однако он всегда возвращался в семью.