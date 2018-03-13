Смерть журналиста в Словакии привела к массовым отставкам во власти
После убийства словацкого журналиста Яна Куцияка и проведения протестных минингов в стране, крупнейших за последние 30 лет, вице-премьер и министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал заявление об отставке.
Он говорит, что это его добровольное решение, и для него главное, чтобы преступление было раскрыто.
Сейчас в обществе преобладают эмоции, и глава МВД решил, все-таки, оставить свою должность. Кроме уличных требований о его отставке и премьер-министра, Калиняк ощущает и укоризненные взгляды не только оппозиции, но и коллег по парламентской коалиции.
До заявления вице-премьера в отставку вышли министр культуры Марек Мадьярич и еще несколько чиновников.
На прошедших выходных по всей Словакии прокатилась волна протестных митингов после известия о насильственной смерти журналиста Яна Куцияка и его подруги Мартины Кушнировой. Их тела с огнестрельными ранами обнаружили в доме под Братиславой. Убийство вполне может быть связано с профессиональной деятельностью, поскольку Куцияк вел журналистское расследование предполагаемой связи между словацкими политиками и итальянской мафией.
Он говорит, что это его добровольное решение, и для него главное, чтобы преступление было раскрыто.
Сейчас в обществе преобладают эмоции, и глава МВД решил, все-таки, оставить свою должность. Кроме уличных требований о его отставке и премьер-министра, Калиняк ощущает и укоризненные взгляды не только оппозиции, но и коллег по парламентской коалиции.
До заявления вице-премьера в отставку вышли министр культуры Марек Мадьярич и еще несколько чиновников.
На прошедших выходных по всей Словакии прокатилась волна протестных митингов после известия о насильственной смерти журналиста Яна Куцияка и его подруги Мартины Кушнировой. Их тела с огнестрельными ранами обнаружили в доме под Братиславой. Убийство вполне может быть связано с профессиональной деятельностью, поскольку Куцияк вел журналистское расследование предполагаемой связи между словацкими политиками и итальянской мафией.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 02:19