Меркель рассказала, что получила от Путина в обмен на пиво

После этого разговора глава немецкого правительства в одном из интервью подтвердила, что отправляла в адрес Путина полюбившееся ему раденбергское пиво. Ответная посылка не заставила себя долго ждать. Вскоре Ангела Меркель тоже получила от российского президента эксклюзивный подарок.«Иногда есть возможность обменяться. Однажды я получила от Путина очень хорошую копченую рыбу», — призналась Меркель представителям средств массовой информации.