Меркель рассказала, что получила от Путина в обмен на пиво
Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии, как-то в разговоре с Владимиром Путиным узнала, что он с удовольствием пьет немецкое пиво.
После этого разговора глава немецкого правительства в одном из интервью подтвердила, что отправляла в адрес Путина полюбившееся ему раденбергское пиво. Ответная посылка не заставила себя долго ждать. Вскоре Ангела Меркель тоже получила от российского президента эксклюзивный подарок.
«Иногда есть возможность обменяться. Однажды я получила от Путина очень хорошую копченую рыбу», — призналась Меркель представителям средств массовой информации.
После этого разговора глава немецкого правительства в одном из интервью подтвердила, что отправляла в адрес Путина полюбившееся ему раденбергское пиво. Ответная посылка не заставила себя долго ждать. Вскоре Ангела Меркель тоже получила от российского президента эксклюзивный подарок.
«Иногда есть возможность обменяться. Однажды я получила от Путина очень хорошую копченую рыбу», — призналась Меркель представителям средств массовой информации.
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Добавил: George21 Сегодня, 00:15