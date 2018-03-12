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Tesla повысила цены на зарядку на станциях Supercharger

Водители Tesla имеют возможность пользоваться обширной сетью станций для зарядки Supercharger, расположенных по всей территории США. Автопроизводитель неожиданно повысил цены за киловатт-час использования станций быстрой подзарядки.
Tesla повысила цены на зарядку на станциях Supercharger


По словам Electrek, средняя стоимость по стране поднялась примерно на 20-40 процентов. Например, в Калифорнии цена повысилась с 20 центов за кВт/ч до 26 центов, в Орегоне удвоилась с 12 центов до 24 центов, в Нью-Йорке – на пять центов до 24 центов за кВт/ч. Владельцы новых автомобилей модели S и Model X по-прежнему владеют годовым кредитом на 400 кВт/ч энергии.

«Tesla стремится доказать, что станции Supercharger никогда не были центральным источником прибыли», – утверждает компания на своем сайте Supercharger. Тем не менее, в настоящее время в Северной Америке расположено больше 1100 станций Supercharger, а ожидаемая поставка значительно большего количества автомобилей Tesla в 2018 году явно скажется на сети.

На данный момент, одним из преимуществ вождения Tesla является доступ к по-прежнему самой большой сети быстрой зарядки, но стоит учитывать, что стоимость на услуги возрасла.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:53
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