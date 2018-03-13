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Apple заключила соглашение о приобретении сервиса электронной подписки Texture

Подписано соглашение о покупке компанией Apple одного из онлайн-сервисов, конкретно указывается, что это популярный Texture, предоставляющий доступ к более чем 200 изданиям журналам, всего за $9,99. В число изданий включены Forbes, Cosmopolitan, National Geographic, The New Yorker, Vanity Fair, GQ, Esquire и многие другие.

Так же, есть официальное объявление от Apple о намерениях приобретения Texture, как распространенного сервиса, предоставляющего пользователям неограниченный доступ к цифровыми версиями журналов, за ежемесячную плату.

Apple заключила соглашение о приобретении сервиса электронной подписки Texture


В Apple отмечается, что компанией поддерживается качественная журналистика. Ко всему прочему, необходимо продолжать поддержку возможности выпуска журналами красочно оформленных и интересно написанных историй для своих подписчиков. Конкретная сумма сделки не озвучена.

Сам сервис Texture организован в 2010 году. За время своего существования, он принадлежал Hearst, Condé Nast, Meredith, KKR и Rogers Media.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:20
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