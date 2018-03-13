Apple заключила соглашение о приобретении сервиса электронной подписки Texture

Так же, есть официальное объявление от Apple о намерениях приобретения Texture, как распространенного сервиса, предоставляющего пользователям неограниченный доступ к цифровыми версиями журналов, за ежемесячную плату.В Apple отмечается, что компанией поддерживается качественная журналистика. Ко всему прочему, необходимо продолжать поддержку возможности выпуска журналами красочно оформленных и интересно написанных историй для своих подписчиков. Конкретная сумма сделки не озвучена.Сам сервис Texture организован в 2010 году. За время своего существования, он принадлежал Hearst, Condé Nast, Meredith, KKR и Rogers Media.