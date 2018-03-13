Путин примет участие в предвыборном митинге в Севастополе

Эту информацию подтверждают в кремлевской администрации. В ходе предстоящей крымской поездки Путина севастопольский митинг станет главным событием визита президента на полуостров.Посещение Крыма приурочено к четвертой годовщине проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации.Ранее в Кремле рассматривался вариант поездки Путина в Крым в день президентских выборов 18 марта. Но потом от этого плана отказались, и Путин проголосует в день выборов в Москве, по месту регистрации.В отличие от других нынешних кандидатов в президенты РФ, Путин идет на выборы, как самовыдвиженец. Остальные – от партий: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).Глава РФ уже посетил несколько регионов России в рамках предвыборной кампании, и митинг в Севастополе будет последним его выездным выборным мероприятием.