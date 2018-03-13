Путин примет участие в предвыборном митинге в Севастополе
14 марта в Севастополе запланирован предвыборный митинг с участием президента РФ Владимира Путина.
Эту информацию подтверждают в кремлевской администрации. В ходе предстоящей крымской поездки Путина севастопольский митинг станет главным событием визита президента на полуостров.
Посещение Крыма приурочено к четвертой годовщине проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации.
Ранее в Кремле рассматривался вариант поездки Путина в Крым в день президентских выборов 18 марта. Но потом от этого плана отказались, и Путин проголосует в день выборов в Москве, по месту регистрации.
В отличие от других нынешних кандидатов в президенты РФ, Путин идет на выборы, как самовыдвиженец. Остальные – от партий: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).
Глава РФ уже посетил несколько регионов России в рамках предвыборной кампании, и митинг в Севастополе будет последним его выездным выборным мероприятием.
Эту информацию подтверждают в кремлевской администрации. В ходе предстоящей крымской поездки Путина севастопольский митинг станет главным событием визита президента на полуостров.
Посещение Крыма приурочено к четвертой годовщине проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации.
Ранее в Кремле рассматривался вариант поездки Путина в Крым в день президентских выборов 18 марта. Но потом от этого плана отказались, и Путин проголосует в день выборов в Москве, по месту регистрации.
В отличие от других нынешних кандидатов в президенты РФ, Путин идет на выборы, как самовыдвиженец. Остальные – от партий: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).
Глава РФ уже посетил несколько регионов России в рамках предвыборной кампании, и митинг в Севастополе будет последним его выездным выборным мероприятием.
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Добавил: George21 Сегодня, 00:30