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Путин примет участие в предвыборном митинге в Севастополе

14 марта в Севастополе запланирован предвыборный митинг с участием президента РФ Владимира Путина.

Путин примет участие в предвыборном митинге в Севастополе


Эту информацию подтверждают в кремлевской администрации. В ходе предстоящей крымской поездки Путина севастопольский митинг станет главным событием визита президента на полуостров.

Посещение Крыма приурочено к четвертой годовщине проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации.

Ранее в Кремле рассматривался вариант поездки Путина в Крым в день президентских выборов 18 марта. Но потом от этого плана отказались, и Путин проголосует в день выборов в Москве, по месту регистрации.

В отличие от других нынешних кандидатов в президенты РФ, Путин идет на выборы, как самовыдвиженец. Остальные – от партий: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).

Глава РФ уже посетил несколько регионов России в рамках предвыборной кампании, и митинг в Севастополе будет последним его выездным выборным мероприятием.
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 00:30
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