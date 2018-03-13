Тестовые показы Deadpool 2 получили не очень хорошие отзывы

Приглашения на такой предварительный показ получают далеко не все зрители, а те, кому это удается, должны подписать договор о неразглашении информации. Авторы заметки предупреждают о возможных спойлерах.Один из зрителей признался, что главной проблемой новой картины Deadpool 2 является тот факт, что длительность сюжета увеличилась на 30 минут, при этом само действо стало не очень впечатляющим. Помимо этого было отмечено, что из фильма режиссеры вырезали персонажа по имени Ванесса.Как только заметка зрителя появилась в Сети, к нему сразу же обратились представители компании Fox с просьбой удалить отзыв, даже угрожая судом.Как бы там ни было, картина Deadpool 2 появится на больших экранах в мае текущего года, а в ней снимутся такие актеры как Райан Рейнольдс, Джош Бролин и Зази Битц.