Тестовые показы Deadpool 2 получили не очень хорошие отзывы
Как сообщается на сайте Movieweb, кинокомпания Fox организовала тестовые показы фильма Deadpool 2. Отмечается, что лента получила мало хороших отзывов. Также указывается, что данные отзывы пока что являются неофициальными, поэтому однозначно воспринимать их не стоит.
Приглашения на такой предварительный показ получают далеко не все зрители, а те, кому это удается, должны подписать договор о неразглашении информации. Авторы заметки предупреждают о возможных спойлерах.
Один из зрителей признался, что главной проблемой новой картины Deadpool 2 является тот факт, что длительность сюжета увеличилась на 30 минут, при этом само действо стало не очень впечатляющим. Помимо этого было отмечено, что из фильма режиссеры вырезали персонажа по имени Ванесса.
Как только заметка зрителя появилась в Сети, к нему сразу же обратились представители компании Fox с просьбой удалить отзыв, даже угрожая судом.
Как бы там ни было, картина Deadpool 2 появится на больших экранах в мае текущего года, а в ней снимутся такие актеры как Райан Рейнольдс, Джош Бролин и Зази Битц.
Приглашения на такой предварительный показ получают далеко не все зрители, а те, кому это удается, должны подписать договор о неразглашении информации. Авторы заметки предупреждают о возможных спойлерах.
Один из зрителей признался, что главной проблемой новой картины Deadpool 2 является тот факт, что длительность сюжета увеличилась на 30 минут, при этом само действо стало не очень впечатляющим. Помимо этого было отмечено, что из фильма режиссеры вырезали персонажа по имени Ванесса.
Как только заметка зрителя появилась в Сети, к нему сразу же обратились представители компании Fox с просьбой удалить отзыв, даже угрожая судом.
Как бы там ни было, картина Deadpool 2 появится на больших экранах в мае текущего года, а в ней снимутся такие актеры как Райан Рейнольдс, Джош Бролин и Зази Битц.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:00