Ученые нашли 110 генов, связанных с раком молочной железы

В их исследовании использовалась новаторская генетическая техника для анализа карт областей ДНК, связанных с наследственным риском рака молочной железы, и определения фактических генов, участвующих в повышении риска для женщин. Исследователи также связали 32 новых гена с течением времени, когда женщины пережили рак молочной железы, и предположили, что они могут иметь важное значение для развития болезни и потенциальных целей для будущих методов лечения.Ученые из Института исследований рака в Лондоне подробно рассмотрели 63 области генома, которые ранее были связаны с риском рака молочной железы путем картирования исследований. Ученые обнаружили, что некоторые из 63 регионов генома физически взаимодействуют с генами более миллиона букв кода ДНК.Они смогли идентифицировать 110 новых генов, которые потенциально могли бы вызвать повышенный риск рака молочной железы через 33 из изученных регионов. В остальных 30 областях они не смогли найти какие-либо конкретные гены.Идентификация этих новых генов поможет ученым более детально понять генетику риска рака молочной железы. В конечном итоге исследование может проложить путь для новых генетических тестов, чтобы предсказать риск женщины или новые виды целевого лечения.Профессор Пол Воркмен, главный исполнительный директор Института исследований рака в Лондоне, сказал: «Крупномасштабные геномные исследования сыграли важную роль в связывании областей нашей ДНК с повышенным риском рака молочной железы. Это исследование придает этим областям ДНК более четкую направленность, раскрывая сокровищницу генов, которые теперь могут быть исследованы более подробно.Пути, в которых определенные гены влияют на риск рака, очень сложны. В будущем лучшее понимание генов, выявленных в этом исследовании, может привести к открытию новых целевых лекарств или новым стратегиям для улучшения диагностики или профилактики заболевания, считают ученые.