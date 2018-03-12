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Ученые нашли 110 генов, связанных с раком молочной железы

Ученые связали 110 генов с повышенным риском рака молочной железы в самом всестороннем исследовании, когда-либо раскрывавшем генетику заболевания.

Ученые нашли 110 генов, связанных с раком молочной железы


В их исследовании использовалась новаторская генетическая техника для анализа карт областей ДНК, связанных с наследственным риском рака молочной железы, и определения фактических генов, участвующих в повышении риска для женщин. Исследователи также связали 32 новых гена с течением времени, когда женщины пережили рак молочной железы, и предположили, что они могут иметь важное значение для развития болезни и потенциальных целей для будущих методов лечения.

Ученые из Института исследований рака в Лондоне подробно рассмотрели 63 области генома, которые ранее были связаны с риском рака молочной железы путем картирования исследований. Ученые обнаружили, что некоторые из 63 регионов генома физически взаимодействуют с генами более миллиона букв кода ДНК.

Они смогли идентифицировать 110 новых генов, которые потенциально могли бы вызвать повышенный риск рака молочной железы через 33 из изученных регионов. В остальных 30 областях они не смогли найти какие-либо конкретные гены.

Идентификация этих новых генов поможет ученым более детально понять генетику риска рака молочной железы. В конечном итоге исследование может проложить путь для новых генетических тестов, чтобы предсказать риск женщины или новые виды целевого лечения.

Профессор Пол Воркмен, главный исполнительный директор Института исследований рака в Лондоне, сказал: «Крупномасштабные геномные исследования сыграли важную роль в связывании областей нашей ДНК с повышенным риском рака молочной железы. Это исследование придает этим областям ДНК более четкую направленность, раскрывая сокровищницу генов, которые теперь могут быть исследованы более подробно.

Пути, в которых определенные гены влияют на риск рака, очень сложны. В будущем лучшее понимание генов, выявленных в этом исследовании, может привести к открытию новых целевых лекарств или новым стратегиям для улучшения диагностики или профилактики заболевания, считают ученые.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:01
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