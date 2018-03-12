NASA проводит финальные тестирования телескопа James Webb перед отправкой в космос

Northrop является заключительным этапом поездки Webb, прежде чем он отправится на свою стартовую площадку в Куру, Французская Гвиана. Инженеры проведут окончательное тестирование на объекте, чтобы обеспечить последнюю стадию подготовки обсерватории к космосу. Комбинированная оптическая и научная техника Webb, научная полезная нагрузка, - это половина обсерватории, включающая 6,5-метровое золотое первичное зеркало Webb. Научная полезная нагрузка недавно прибыла в Нортроп после тестирования в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне NASA.Интегрированный космический корабль и солнцезащитный козырек - другая половина обсерватории, которая находится в финальной сборке в Нортропе, был подвержен собственным испытаниям среды запуска. Затем будут проведены дополнительные испытания, дабы убедиться, что полностью собранная обсерватория будет успешно работать на своей орбите во второй точке солнечной Земли Лагранжа (L2).«Обширные и тщательные испытания перед запуском доказали свою эффективность в обеспечении того, чтобы миссии NASA достигли своих целей в космосе. James Webb далеко продвинулся на этапе тестирования, большой успех с телескопом и научными инструментами предполагаемо доставит впечатляющие результаты, которые мы ожидаем», - сказал Эрик Смит, директор проекта James Webb в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, округ Колумбия.Эти заключительные испытания в Нортропе имеют решающее значение для обеспечения функционирования собранной обсерватории в космосе. Развертывание - самая важная часть поездки Webb к L2. Чтобы добраться до космоса, телескоп должен свернуть оригами в своей ракете Ariane 5 для запуска. Разместившись в космосе и отсоединившись от адаптера полезной нагрузки ракеты, Webb разворачивает солнцезащитный козырек и разворачивает свои зеркала, в том числе его очень сложное основное зеркало. Это будет первый космический телескоп, который завершит такой сложный процесс.Космический телескоп им. Джеймса Уэбба NASA - это первая в мире инфракрасная космическая обсерватория следующего десятилетия. Webb будет решать загадки Солнечной системы, смотреть за пределы далеких миров вокруг других звезд и исследовать таинственные структуры и происхождение Вселенной и место человечества в ней. Webb - международная программа под руководством NASA со своими партнерами, Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством (CSA).