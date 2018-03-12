NASA проводит финальные тестирования телескопа James Webb перед отправкой в космос
8 марта инженеры удалили комбинированные оптические и научные приборы космического телескопа James Webb (NASA) из своего контейнера для перевозки в высоком заливе в Аэропортовом комплексе Northrop Grumman в Редондо-Бич, штат Калифорния, и сообщили о следующем шаге в интеграции и тестировании обсерватории.
Northrop является заключительным этапом поездки Webb, прежде чем он отправится на свою стартовую площадку в Куру, Французская Гвиана. Инженеры проведут окончательное тестирование на объекте, чтобы обеспечить последнюю стадию подготовки обсерватории к космосу. Комбинированная оптическая и научная техника Webb, научная полезная нагрузка, - это половина обсерватории, включающая 6,5-метровое золотое первичное зеркало Webb. Научная полезная нагрузка недавно прибыла в Нортроп после тестирования в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне NASA.
Интегрированный космический корабль и солнцезащитный козырек - другая половина обсерватории, которая находится в финальной сборке в Нортропе, был подвержен собственным испытаниям среды запуска. Затем будут проведены дополнительные испытания, дабы убедиться, что полностью собранная обсерватория будет успешно работать на своей орбите во второй точке солнечной Земли Лагранжа (L2).
«Обширные и тщательные испытания перед запуском доказали свою эффективность в обеспечении того, чтобы миссии NASA достигли своих целей в космосе. James Webb далеко продвинулся на этапе тестирования, большой успех с телескопом и научными инструментами предполагаемо доставит впечатляющие результаты, которые мы ожидаем», - сказал Эрик Смит, директор проекта James Webb в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, округ Колумбия.
Эти заключительные испытания в Нортропе имеют решающее значение для обеспечения функционирования собранной обсерватории в космосе. Развертывание - самая важная часть поездки Webb к L2. Чтобы добраться до космоса, телескоп должен свернуть оригами в своей ракете Ariane 5 для запуска. Разместившись в космосе и отсоединившись от адаптера полезной нагрузки ракеты, Webb разворачивает солнцезащитный козырек и разворачивает свои зеркала, в том числе его очень сложное основное зеркало. Это будет первый космический телескоп, который завершит такой сложный процесс.
Космический телескоп им. Джеймса Уэбба NASA - это первая в мире инфракрасная космическая обсерватория следующего десятилетия. Webb будет решать загадки Солнечной системы, смотреть за пределы далеких миров вокруг других звезд и исследовать таинственные структуры и происхождение Вселенной и место человечества в ней. Webb - международная программа под руководством NASA со своими партнерами, Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством (CSA).
Northrop является заключительным этапом поездки Webb, прежде чем он отправится на свою стартовую площадку в Куру, Французская Гвиана. Инженеры проведут окончательное тестирование на объекте, чтобы обеспечить последнюю стадию подготовки обсерватории к космосу. Комбинированная оптическая и научная техника Webb, научная полезная нагрузка, - это половина обсерватории, включающая 6,5-метровое золотое первичное зеркало Webb. Научная полезная нагрузка недавно прибыла в Нортроп после тестирования в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне NASA.
Интегрированный космический корабль и солнцезащитный козырек - другая половина обсерватории, которая находится в финальной сборке в Нортропе, был подвержен собственным испытаниям среды запуска. Затем будут проведены дополнительные испытания, дабы убедиться, что полностью собранная обсерватория будет успешно работать на своей орбите во второй точке солнечной Земли Лагранжа (L2).
«Обширные и тщательные испытания перед запуском доказали свою эффективность в обеспечении того, чтобы миссии NASA достигли своих целей в космосе. James Webb далеко продвинулся на этапе тестирования, большой успех с телескопом и научными инструментами предполагаемо доставит впечатляющие результаты, которые мы ожидаем», - сказал Эрик Смит, директор проекта James Webb в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, округ Колумбия.
Эти заключительные испытания в Нортропе имеют решающее значение для обеспечения функционирования собранной обсерватории в космосе. Развертывание - самая важная часть поездки Webb к L2. Чтобы добраться до космоса, телескоп должен свернуть оригами в своей ракете Ariane 5 для запуска. Разместившись в космосе и отсоединившись от адаптера полезной нагрузки ракеты, Webb разворачивает солнцезащитный козырек и разворачивает свои зеркала, в том числе его очень сложное основное зеркало. Это будет первый космический телескоп, который завершит такой сложный процесс.
Космический телескоп им. Джеймса Уэбба NASA - это первая в мире инфракрасная космическая обсерватория следующего десятилетия. Webb будет решать загадки Солнечной системы, смотреть за пределы далеких миров вокруг других звезд и исследовать таинственные структуры и происхождение Вселенной и место человечества в ней. Webb - международная программа под руководством NASA со своими партнерами, Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством (CSA).