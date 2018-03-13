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Криптобиржа Binance определила вознаграждение за информацию о хакерах

Вознаграждение в размере $10 млн. выдадут организаторы криптобиржи Binance тому, кто предоставит сведения о действующих хакерах. Информация из блога одной из крупнейших площадок мира по работе с криптовалютой. Организованный фонд выделит деньги за информационные данные, относительно киберзлоумышленников, потенциально угрожающих бирже.

Размер суммы, которая составит $250 тыс., обещана к выдаче за данные, которые поспособствуют аресту хакеров, за уже совершенное действие по атаке Binance, прошедшей 7 марта. Данный факт нарушения спровоцировал нарушение текущего режима работы биржи.
Криптобиржа Binance определила вознаграждение за информацию о хакерах


В сообщениях от компании отмечается, что действия по кибербезопасности всего криптосообщества переходят из рамок обороны в фазу активных предотвращений любых попыток взлома. Причем до факта их проведения. Так же , планируется как проведение, так и доведения всех расследований по таким инцидентам к логическому завершению. Возвращаясь к атаке 7 марта, которая была успешно отражена, все явно свидетельствует про заранее спланированную, масштабную акцию.

Звучат призывы от Binance и для других криптовалютных бирж, последовать ее примеру. По отраженной компанией атаке 7 марта, удалось успешно отменить все трансакции, попавшие в интернет неавторизованными. Тем самым удалось предотвратить хищение средств пользователей биржи.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:40
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