Криптобиржа Binance определила вознаграждение за информацию о хакерах

Размер суммы, которая составит $250 тыс., обещана к выдаче за данные, которые поспособствуют аресту хакеров, за уже совершенное действие по атаке Binance, прошедшей 7 марта. Данный факт нарушения спровоцировал нарушение текущего режима работы биржи.В сообщениях от компании отмечается, что действия по кибербезопасности всего криптосообщества переходят из рамок обороны в фазу активных предотвращений любых попыток взлома. Причем до факта их проведения. Так же , планируется как проведение, так и доведения всех расследований по таким инцидентам к логическому завершению. Возвращаясь к атаке 7 марта, которая была успешно отражена, все явно свидетельствует про заранее спланированную, масштабную акцию.Звучат призывы от Binance и для других криптовалютных бирж, последовать ее примеру. По отраженной компанией атаке 7 марта, удалось успешно отменить все трансакции, попавшие в интернет неавторизованными. Тем самым удалось предотвратить хищение средств пользователей биржи.